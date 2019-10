“Acqua come elemento di vita”: al Fossombroni il progetto sul nuoto salvamento

GROSSETO – Prende il via al Fossombroni il progetto dedicato al nuoto salvamento che interesserà gli studenti della scuola. L’accordo tra l’istituto di via Sicilia e la sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ha l’intento di promuovere e agevolare l’acquisizione del brevetto di assistente bagnante della Fin, l’unico a essere riconosciuto dal Coni e dall’Ils (International life saving), ovvero la federazione mondiale composta da organizzazioni nazionali di salvataggio in acqua. Questo aspetto è fondamentale per il riconoscimento del brevetto assistente bagnanti anche all’estero.

Il progetto, denominato “Acqua come elemento di vita”, presenterà dei corsi rivolti agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di Grosseto e consentirà ai partecipanti di conseguire il brevetto di assistente bagnante “P”, ovvero relativo alle piscine. Per gli studenti che invece hanno bisogno di migliorare la loro tecnica di nuoto per essere ammessi al progetto, sarà organizzato un corso specifico gratuito al termine del quale verranno rilasciati degli attestati in base alle capacità natatorie. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Fossombroni in orario di apertura al pubblico.