ULTIM’ORA – Incidente sull’Aurelia: strada chiusa. C’è un ferito

FOLLONICA – Un incidente in cui sono rimasti coinvolti due mezzi è avvenuto sulla vecchia Aurelia nella zona della rotatoria a nord di Follonica, in prossimità dell’ingresso in città di via isole Eolie. Per il momento la strada è chiusa. Sul posto i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un’auto e secondo le prime notizie una persona è rimasta ferita.