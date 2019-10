Tre podi per gli atleti della Lni di Follonica al Raduno Zonale dell’Argentario

FOLLONICA – Weekend di regate per gli atleti della sezione follonichese della LNI. Si è infatti svolto al CNVA di Porto Ercole un meeting zonale che ha dato modo a diverse categorie di velisti di confrontarsi, dagli Optimist ai Laser, passando per alcuni doppi come L’Equipe e l’RS FEVA. I regatanti del golfo hanno portato a casa dei buoni risultati. Fra di essi spicca il primo posto in classifica generale conquistato da Giulio Mattanini nella categoria Optimist Cadetti grazie a tre primi posti e un secondo. Discreti risultati anche nella categoria Optimist Juniores con Diego Bianchi (15°), Ginevra Malinverno (18°), Nicole Creati (20°), Irene Sardella (24°) e Edoardo Vignozzi (31°).



Fra i Laser 4.7 invece, Filippo Carli ottiene un 7° posto, mentre Gianluca Fahr, da poco velista agonista, chiude 15°. Un “ottimo esordio” secondo l’allenatore Lorenzo Leoni, impreziosito oltretutto da un quinto posto portato a casa durante l’ultima prova di regata. Nei Laser Radial, Lapo Wenk conquista un secondo posto finale, mentre Alessandro Fracassi, Fabrizio Menghetti, Marta Maddalena, Leonardo Creati e David Nocchi finiscono, rispettivamente 8°, 10°, 11°, 14°, 15°. Infine, nei Laser Standard, Andrea Genangeli conquista il secondo piazzamento.



“È stata una regata non facile – ha commentato il coach Lorenzo Leoni – la concorrenza era alta e il campo di regata particolarmente instabile. I risultati sono stati buoni ma a parte Mattanini e Wenk, un po’ sotto le aspettative; comunque i ragazzi tornano a Follonica con un po’ più di esperienza. Sono stati due bei giorni, grazie anche all’ospitalità di Umberto Varbaro, un membro della nostra squadra agonistica assente dalla regata per motivo di studio, che ha fatto aprire l’hotel di famiglia solo per ospitare le squadre del suo club”.