Renzi e Salvini a Porta a Porta: chi avete preferito? Ecco i risultati del nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale. All’indomani del “duello” televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini nel salotto di Porta a Porta, vi abbiamo chiesto se lo avevate seguito e se, una volta visto, avete preferito l’uno o l’altro.

La puntata di martedì sera è stata vista da 3.808.263 persone, con uno share del 25,41%. Tra i votanti il nostro doppio sondaggio, il 42,4% ha dichiarato di aver visto Matteo vs Matteo, e il 71,1% ha dichiarato di aver preferito Salvini rispetto a Renzi.

Vista la risonanza mediatica del confronto, la puntata di Porta a Porta ha avuto un impatto sulle intenzioni di voto degli elettori? Per capirlo non si può far altro che affidarsi ai sondaggi.

Secondo il sondaggio Emg Acqua, diffuso questa mattina da Agorà, Matteo Salvini perde un punto in una settimana: la fiducia nel leader infatti, che rimane comunque primo in classifica, passa dal 40% al 39%. Stesso risultato per Matteo Renzi, che permane in settima posizione ma perde un punto percentuale, assestandosi sul 14%.

Passando alle forze politiche, nel sondaggio di Emg Acqua uscito oggi, la Lega è primo partito con il 31,8%, perdendo uno 0,9% rispetto alla settimana scorsa. La Lega stacca il secondo Partito democratico di 12,1 punti percentuali (19,7%). Il Pd cresce dello 0,5% come il Movimento 5 stelle, che si stanzia al terzo posto con il 19,2%. Segue Fratelli d’Italia (7,8%), stabile rispetto a una settimana fa, Forza Italia, che guadagna lo 0,1% (7,1%), e Italia viva. La nuova formazione di Renzi è data alla sesta posizione con il 4,1%. Rispetto alla scorsa settimana, Italia viva perde lo 0,4%.

Stando al sondaggio di Emg Acqua, dunque, il confronto Matteo vs Matteo non avrebbe giovato nessuno dei due leader, anzi avrebbe generato l’effetto opposto. Sia Salvini che Renzi, nonché le rispettive Lega e Italia viva, infatti, mostrano una perdita di consensi rispetto alla settimana passata.