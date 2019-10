GROSSETO – Nuova puntata di #redazioneaperta, il nostro spazio di approfondimento che apre la redazione de IlGiunco.net alla Maremma.

Ospite dell’appuntamento di questa mattina Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, che in diretta Facebook ha commentato l’esito del riconteggio delle schede della sezione 17 e l’attribuzione delle schede contestate al centrodestra con la conseguenza della probabilità di tornare al voto per il turno di ballottaggio contro Andrea Benini.

