Presidenti e scrutatori di seggio: come presentare la domanda. Tutto quello che c’è da sapere

FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica informa che i cittadini che desiderano prestare servizio come presidente o scrutatore di seggio durante le consultazioni elettorali possono presentare domanda per essere iscritti nei rispettivi albi.

Albo presidenti di seggio: fino al al 31 ottobre – Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio elettorale è necessario avere i seguenti requisiti: essere elettore del Comune e di età non superiore ai 70 anni; essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore. I presidenti di seggio sono nominati dalla Corte d’Appello di Firenze.

Albo scrutatori di seggio: fino al 30 novembre – Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario avere i seguenti requisiti: essere elettore del Comune; non aver compiuto i 70 anni; avere assolto gli obblighi scolastici. Gli scrutatori già iscritti all’albo che desiderano essere cancellati possono presentare domanda di cancellazione debitamente motivata entro il 31 dicembre.

Non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di segretario e di scrutatore le persone che appartengono alle seguenti categorie: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Le informazioni e i moduli per la richiesta di adesione sono disponibili presso l’Ufficio Anagrafe del Palazzo Comunale o nella sezione riservata del sito istituzionale alla pagina http://www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/elettorale/.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio elettorale via mail a elettorale@comune.follonica.gr.it.

N.B. Coloro che sono già iscritti negli Albi non devono ripetere la domanda.