Presentazione del corso per diventare educatore cinofilo. Come partecipare

BAGNO DI GAVORRANO – Sabato 26 ottobre alle 16, alla sede del centro cinofilo Newfoundly AiCS a Bagno di Gavorrano, si terrà la presentazione del sesto corso per educatore cinofilo organizzato dal Comitato provinciale AiCS di Grosseto – Settore cinofilia.

La partecipazione alla giornata di presentazione è gratuita.

AiCS è un ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e radicato su tutto il territorio nazionale con 9.000 sodalizi a cui aderiscono circa 1 milione e 200 mila soci, motivati dal senso dell’identità e dell’appartenenza. Compito del Settore cinofilia è quello di fornire un aiuto concreto a tutti coloro che intendono svolgere al meglio e nel rispetto delle leggi la propria attività “cinofila” e contribuire a costruire una “rete” di educatori cinofili, istruttori e tecnici di qualità.

Il corso, tenuto da uno staff di docenti professionisti con competenze cinofile in ambito di Protezione civile, utilità e difesa, pet therapy e veterinaria, si terrà in formula weekend flessibile presso il centro Newfoundly AiCS con 150 ore di formazione teorico-pratica, per accedere all’esame finale di ammissione al Registro nazionale tecnici AiCS – Settore Cinofilia e conseguire il titolo di educatore cinofilo.

Al termine del corso l’allievo avrà infatti ricevuto le competenze per: osservare e interpretare il comportamento del cane, interagire e comunicare con lui, costruire le basi dell’educazione cinofila nel cucciolo e proseguire con il cane adulto, valutare il contesto nel quale il cane vive e il suo stato di benessere, interagire con il proprietario e valutare con lui il percorso da intraprendere, verificare lo stato emozionale, le vocazioni, abilità e le attitudini del cane tenendone conto nella strutturazione dell’intervento, utilizzare correttamente tecniche e strumenti nel completo rispetto del cane e della sua personalità.

Tutti gli interessati potranno richiedere informazioni tramite e-mail all’indirizzo a.semplici@gmail.com oppure telefonando al 347 3531248.