Ivo partner tecnologico della nuova edizione di Eurochocolate a Perugia

PERUGIA – Ivo (Internet veloce ovunque) rinnova la sua partnership tecnologica con Eurochocolate, la più importante kermesse dedicata al cioccolato in Italia, che prenderà il via da domani fino al 27 ottobre a Perugia. Ivo porterà una connessione a banda ultralarga nella sala stampa e nella sala degustazioni. Il matrimonio con Eurochocolate si rinnova dunque nel segno della stima reciproca.

“Diamo importanza e peso alle manifestazioni che sono caratterizzanti per l’identità di un territorio – ha dichiarato l’ad di Ivo Giacomo Burroni – anche se si tratta di manifestazioni di piccole dimensioni, figuriamoci cosa rappresenta, per un’azienda come la nostra che sullo sviluppo internazionale della rete ha fondato le sue basi, una manifestazione come Eurochocolate che ha un’enorme rilevanza internazionale e rappresenta una delle eccellenze del nostro Paese”.

Il claim di questa edizione, la ventiseiesima, sarà #attaccabottone, un termine che richiama all’amicizia, alla condivisione e allo scambio con gli altri, tema quanto mai attuale e quantomai in sintonia con core business di un operatore di telecomunicazioni come Ivo.