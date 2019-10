Il sindaco scrive al presidente della Provincia: «Bisogna intervenire sulle strade. Tratti pericolosi»

MONTE ARGENTARIO – Il sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, ha inviato oggi una nota al presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna per sollecitare interventi sulle strade della dosta d’argento.

“Nel fare riferimento alla mia precedente del 20 maggio scorso – scrive Borghini -, mi vedo costretto a tornare a ribadire la necessità di interventi di manutenzione sulle strade provinciali ricadenti nel territorio di Monte Argentario, poiché ad oggi la situazione non è cambiata e si ravvisa sempre più l’urgenza di intervenire per evitare conseguenze alla pubblica utenza che quotidianamente percorre quelle strade. Come già rappresentato, segnalo che in particolare il tratto della Strada provinciale n.161 nel percorso Santa Liberata – Porto Santo Stefano ha bisogno di urgenti interventi, mentre la Strada provinciale Panoramica, nel tratto da Porto Santo Stefano a Cala Piccola, necessita di riprese dell’asfaltatura e di pulizia ai bordi stradali”.