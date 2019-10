Cocaina e hashish: tre persone controllate. Uno è minorenne

GROSSETO – Quando ha visto la Volante della Polizia stradale ha gettato in un cespuglio quel che aveva in tasca pensando di non essere visto. Ma il gesto non è sfuggito agli agenti che ieri pomeriggio, in via Gorizia, a Grosseto, hanno fermato uno straniero di 28 anni. Nell’involucro recuperato dai poliziotti c’erano dieci dose di cocaina per un peso di sei grammi. Indosso il marocchino (in Italia regolarmente) aveva 120 euro e due cellalari che sono stati sequestrati assieme al denaro e alal droga. Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio.

Sempre ieri pomeriggio il Reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze, mentre controllava la città con ler Volanti, ha fermato in via Manetti due giovani. Addosso ad uno dei due, minorenne, sono stati trovati 20 grammi di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura.