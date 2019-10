Città dell’olio: anche il Comune di Pitigliano sarà a Siena. L’invito alle aziende a partecipare

PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano partecipa al 25° anniversario dell’associazione nazionale Città dell’Olio, in programma dal 29 novembre all’1 dicembre, a Siena, all’interno del complesso museale Santa Maria della Scala. Tre giornate di confronto e approfondimento dedicate al mondo dell’olio con la partecipazione di oltre 100 stakeholder, esperti, rappresentanti delle istituzioni, produttori e operatori del settore provenienti da tutta Italia.

Un’occasione per le aziende del territorio: durante la manifestazione sarà allestito a un oil bar dedicato all’olio nuovo, in cui ogni azienda potrà essere presente virtualmente con 3 bottiglie di olio extra vergine di oliva, che durante le giornate saranno in degustazione per il pubblico, alla presenza di un assaggiatore professionista.

Le aziende di Pitigliano interessate a partecipare, devono consegnare entro e non oltre il 15 novembre 2019, 3 bottiglie da 750/500 ml di olio extra vergine di oliva del raccolto 2019/2020, accompagnato da materiale informativo e promozionale, compilando anche la scheda di adesione.

Info: Uffici Servizi Amministrativi del Comune di Pitigliano dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.