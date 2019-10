Nel Centro sportivo di Roselle esordisce il calcetto: aperte le iscrizioni

GROSSETO – Sarà il primo torneo di calcetto, per le squadre amatoriali della provincia di Grosseto che si vorranno iscrivere, che si giocherà sul nuovo impianto del Centro sportivo di Roselle. Si chiama Gazzetta football league e a organizzarlo è il Grosseto calcio che ha aperto e prolungato l’iscrizione a tutte le squadre di calcetto amatoriali della provincia di Grosseto, e a chiunque abbia voglia di divertirsi, fino a giovedì 31 ottobre. Il torneo si giocherà da metà novembre fino a dicembre sul campo in sintetico del nuovo Centro sportivo di Roselle, e prevede due sezioni: calcio a 5 e calcio a 7. Si giocherà una partita a settimana, infrasettimanale e in serale, per dar modo alle persone che si iscriveranno di poter partecipare al torneo compatibilmente con gli impegni e con il lavoro.

Per registrarsi al torneo basta andare al Centro sportivo di Roselle, dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30, e registrare la propria squadra (il costo di iscrizione è di 50 euro a squadra, tutto compreso) dando il nome del team per permettere agli organizzatori di creare il tabellone del torneo e stabilire così i turni di gioco, che saranno decisi tenendo in considerazione la disponibilità delle squadre iscritte. Questa prima fase, alla quale si stanno iscrivendo squadre amatoriali di tutta la provincia di Grosseto, prevede in caso di vittoria del torneo la possibilità di poter accedere alla fase interregionale, e successivamente a quella nazionale, portando in alto il nome della propria città che le singole squadre rappresentano.

Sarà una bella occasione per i tanti bomber di provincia, per i giovani talenti e per gli appassionati, per divertirsi sul nuovo campo in erba sintetica del Centro sportivo Us Grosseto di Roselle. Il torneo Gazzetta football league è organizzato in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e la Lega nazionale calcio amatoriale, e la competizione sarà seguita dalla Gazzetta dello Sport sul sito gazzettafootballleague.it, dove sarà possibile trovare classifiche, risultati, gol e resoconti di tutte le tappe del torneo. Per info è possibile scrivere a: gazzettafl@usgrosseto1912.com oppure a grossetogfl@gmail.com.

(Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912)