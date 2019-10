ARCIDOSSO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori. Quella che vi proponiamo oggi è un’altra bellissima foto di Arcidosso inviata da Agostino Morganti. Il fotografo ritrae la “capatura” (un termine ormai desueto che significa scelta) delle castagne. L’anno è il 1926, e ci troviamo ad Arcidosso, in piazza Indipendenza. Le castagne erano la base del nutrimento per chi abitava sull’Amiata (per ingrandire cliccare nella foto sotto).

Fra gli altri nella foto si vedono Aquinardo ed Aviero Farmeschi, Margherita (Emilia) Rossi, Marino Parabolani, Gino Lozzi, e Cesira Rossi.

Se qualcuno si riconoscesse nelle foto che vi stiamo proponendo nella nostra rubrica, o riconoscesse qualcuno, o ancora avesse vecchie fotografie da inviarci (anche degli anni 70-80-90) può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio a 334.5212000.