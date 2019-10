L’imprenditore Rossano Rossi unico grossetano al Trofeo Maremma, con lui il navigatore Simone Faucci

FOLLONICA – Sabato e domenica prossimi, 19 e 20 ottobre, prende il via la 43esima edizione del Trofeo Rally Maremma, organizzato dal patron Paolo Santini e iniziano a scaldarsi i motori anche a Grosseto, dato che la manifestazione prenderà ufficiosamente il via per la prima volta proprio nella nostra città dove sabato mattina presso la concessionaria Brandini Auto avranno luogo le verifiche tecniche e sportive. Poi nel primo pomeriggio ci sarà lo shakedown nel primo tratto a Gavorrano, mentre il via ufficiale alla gara sarà dato nel tardo pomeriggio alle 19,01 alla prima macchina in piazza XXV Aprile a Follonica.



Tra i molti partecipanti fra cui alcuni anche maremmani, l’unico grossetano sarà l’imprenditore Rossano Rossi, grande appassionato di motori in particolare di auto da rally e kart. Rossi, che è già stato protagonista in questa gara nelle passate edizioni con una Renault Clio A7 ed una in versione Super 1600, proverà per la prima volta quella più recente in configurazione R3C preparata dal Team Ft Car di Larciano (Pistoia). Tra le novità di questo suo inizio di stagione, ci sarà al suo fianco il navigatore Simone Faucci di Piombino, fresco reduce dal recente Rally di Casciana Terme a bordo di una Skoda.