GROSSETO – Volti nuovi e vecchi e molto entusiasmo all’avvio della nuova stagione per il Grosseto Handball. Il direttore tecnico Stefano Chirone, nonché coach della prima squadra maschile e della rosa femminile Under 17, è molto fiducioso e auspica di confermare i buoni risultati della passata stagione.

Tante le novità, soprattutto nella squadra senior maschile che sarà composta quasi per la totalità da giovani giocatori, quasi tutti Under 21. In vista del prossimo campionato di Serie BM, che inizierà il prossimo 19 ottobre, la dirigenza del sodalizio maremmano ha da settimane confermato la propria fiducia allo staff tecnico di Stefano Chirone, con il quale collaboreranno Leandro Ferraiuolo e Lorenzo Quinati, senza contare la disponibilità di Daniele Radi, sempre nell’orbita del team. Inoltre, Alessandra Giuliano si occupa del settore promozionale al quale ha dato grande impulso per attività molto coinvolgenti.

“Abbiamo costruito la nuova squadra – ha dichiarato Chirone – tentando di implementare un collettivo basato sui giovani per fare esperienza e costruire così il futuro della pallamano grossetana. La squadra avrà l’apporto di quasi tutti gli Under 19 dello scorso anno, con gli inserimenti di alcuni elementi tratti dalle fila degli Under 17 e con un paio di Under 21. Faranno da sparring partner i senior De Florio, Sbardellati e Baricci che, forti della loro pluriennale esperienza, daranno una mano alla crescita di tutto il gruppo. Continuiamo a far crescere i nostri giovani già presenti in squadra lo scorso anno e punteremo sui ragazzi delle nostre giovanili, che sapranno mettersi in risalto. Nei prossimi giorni è ancora possibile ipotizzare qualche nuovo ingresso in squadra, soprattutto di elementi delle annate dal ‘98 al 2000, recuperati da alcuni infortuni. Il Campionato Under 19M sarà molto impegnativo ma il gruppo c’è e con la giusta concentrazione potrà fare sicuramente bene, ognuno ha il suo ruolo e ed è fondamentale per il gioco, dipenderà però molto dalla volontà dei ragazzi di impegnarsi fino in fondo, considerato il potenziale che hanno a disposizione. Grandi aspettative invece riserva la formazione Under 17F chiamata quest’anno al salto di qualità e a raggiungere i più alti traguardi, visto il gran lavoro fatto nell’ultimo biennio con questo collettivo”.

Sono tanti i giocatori validi e con grandi potenzialità di miglioramento ma l’elemento di spicco, sul quale potranno far riferimento i componenti della prima squadra maschile è sicuramente Francesco Pio Del Giudice, giovane dalle grandi qualità e doti, combattente del 40 per 20, esempio per i più piccoli, dal quale ci si attende una grande prova di responsabilità ed umiltà da porre al servizio dei compagni e del gioco maremmano per trascinare questo gruppo e insieme crescere sempre di più per onorare i propri colori e rappresentare al meglio il Grosseto in ambito regionale.

In campo femminile, inoltre, si lavora anche ad un quarto campionato che vedrà impegnata la squadra senior. Un impegno assunto per non lasciare fuori rosa le giocatrici più blasonate ed affezionate che hanno ancora tanta voglia di cimentarsi nelle competizioni ufficiali, come avvenuto questa estate dove hanno conquistato il secondo posto al Campionato Italiano di Beach Handball, dietro solo ad un team composto tutto da giocatrici della Nazionale italiana.

Soddisfatto anche il Presidente Franco Miglianti “Questo sarà il mio quinto anno alla guida della società. Ogni anno siamo cresciuti e abbiamo tentato di migliorarci sempre nelle prestazioni e in classifica. Lo scorso anno l’obbiettivo prefissato per la squadra senior era di svolgere un campionato di media classifica, non scontata, ma alla fine ci siamo giocati le final four dove per un soffio abbiamo sfiorato la finale e non avremmo demeritato, visto il gioco espresso; è stata un ’ avventura emozionante. Ho ancora negli occhi la semifinale giocata con la Poggibonsese e la soddisfazione della nostra tifoseria per la bella stagione. Abbiamo cambiato molto, ci siamo rinnovati con l’intendimento di creare nuovi stimoli tra noi dirigenti e tra i tecnici, con uno staff attivo e giocatori tutti giovani. Lo spogliatoio per noi è molto importante e questi ragazzi sapranno certamente premiare gli enormi sforzi che abbiamo fatto anche quest’anno, insieme ai nostri sponsor, per rendere le squadre competitive. Siamo molto attivi anche nel promozionale dove la scuola pallamano quest’anno ha riscosso grande interesse ed entusiasmo ed è frequentata da molti bambini, il futuro della pallamano a Grosseto”.

Quindi, si prospetta una stagione molto interessante e ricca di novità, progetti e obiettivi che si auspica possano essere apprezzati dal pubblico di casa, sempre affezionato e pronto a sostenerci, anche nei momenti critici.