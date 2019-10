Il preparatore dei portieri Federico Callai nuovo allenatore in seconda del Follonica Gavorrano

GAVORRANO – Novità in casa del Follonica Gavorrano a proposito del reparto tecnico. “L’Us comunica – ha diramato la società – che, nell’ambito della composizione dello staff tecnico a disposizione di mister Indiani, il posto vacante di allenatore in seconda sarà ricoperto da Federico Callai, storico preparatore dei portieri biancorossoblù, che manterrà il doppio ruolo fino al termine della stagione. Si comunica altresì di aver affidato il ruolo di match analist a Marco Niccolini. A Federico e Marco il più grande in bocca al lupo di buon lavoro”.