I giovani della Maremma Boxe di Scapecchi pronti a duellare ai Criterium

GROSSETO – Parteciperà ai prossimi Criterium giovanili l’Asd Maremma Boxe di Alessandro Scapecchi, in collaborazione con la Palestra Energym 2.0 di Orbetello con l’insegnante di boxe competition Stefano Angelini. A novembre sarà l’inizio dei Criterium, riservati ai boxeur fra i sette e i dodici anni. che mensilmente si articoleranno nelle varie sedi della Toscana, per individuare la squadra che rappresenterà appunto la Toscana alle finali Italiane di Giugno.

La Maremma Boxe non si ferma: il 1° novembre si presenterà a Roma per disputare il torneo di boxe competition per aggiudicarsi la “Cintura Bettini” presso Cinecittà Bettini Boxe. Gli allievi di Scapecchi, coadiuvato dagli insegnanti di Capalbio e Orbetello, appunto Angelini Stefano e Dante Mariotti, saranno come sempre in numero considerevole e la volontà di ben figurare non manca, per un inizio di stagione come sempre con tanta voglia di vincere e dimostrare i miglioramenti raggiunti e con l’obiettivo finale degli Europei.