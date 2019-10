Formazione, corsi gratuiti con Cescot: animatore turistico e marketing del turismo nautico

GROSSETO – La formazione è fondamentale, al giorno d’oggi, per trovare lavoro. Per questo Cescot, agenzia formativa di Confesercenti, punta moltissimo sull’idea di offrire corsi specializzati in quei settori dove c’è più richiesta.

I prossimi corsi in partenza sono quelli di animatore turistico e tecnico del marketing e della comunicazione per il turismo nautico.

Il primo corso, quello per animatore turistico, ha durata di 250 ore, 130 in aula e 120 di stage , i posti disponibili sono dieci e il corso di svolgerà a Follonica. «Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo – afferma Cescot – e si propone di formare una professionalità in grado di pianificare le attività progettate all’interno dello staff di animatori, progettare le attività di animazione (sportive, giochi di società ed attività ricreative) e specifiche per la tipologia di clientela presente nella struttura turistica». Per iscriversi al corso, assolutamente gratuito e organizzato in collaborazione con la Regione Toscana, c’è tempo sino al 18 di ottobre.

Per quanto riguarda invece il corso di marketing del turismo nautico, le ore sono 270 (20 ore di aula – 130 ore di stage – 20 ore di accompagnamento). «Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo e si propone di formare una professionalità in grado di raccogliere informazioni strutturate su fattori di mercato e comportamenti di consumo, configurare un’offerta di prodotto/servizio definita che risponda alle esigenze del target di clienti identificato, gestire attività di marketing al fine di promuovere i servizi proposti». Il corso, anche in questo caso gratuito, scade l’8 novembre.

Per informazioni:

Cescot Formazione srl via De’ Barberi, 108 Grosseto, tel 0564438809-03, info@cescot.grosseto.it Sarà realizzata una giornata informativa (Open Day) in collaborazione con i Centri per l’Impiego territoriali. La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dai siti: www.cescot-formazione.it