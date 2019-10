Borghini azzera la Giunta: «Servono persone più presenti. Venerdì i nuovi nomi»

MONTE ARGENTARIO – «L’amministrazione ha bisogno di persone più presenti, si sono manifastate nuove esigenze e perciò ho deciso di ritirare tutte le deleghe» così il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini, spiega la decisione di azzerare completamente la propria giunta dopo un anno e mezzo dalle elezioni.

«C’è bisogno – prosegue il primo cittadino – di competenza ma anche di disponibilità, persone che seguano le pratiche amministrative e siano più disponibili al dialogo con i cittadini, elementi che in questo anno e mezzo sono mancati».

Scarso supporto, quindi, da parte dei membri della giunta alla macchina amministrativa, secondo il sindaco: «Non c’è stata nessuna crisi particolare – sottolinea ancora Borghini – e non c’è nessuna scadenza importante in vista, c’è solo bisogno di fare alcuni aggiustamenti». Sulla composizione della nuova giunta Borghini non si sbottona: «Non voglio fare nessuna anticipazione – conclude – venerdì probabilmente scioglierò la riserva e sarà data una comunicazione ufficiale con i nomi dei nuovi assessori e vicesindaco»