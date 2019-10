Successo della Pallacanestro Grosseto in Promozione, alti e bassi per le giovanili

GROSSETO – Fine settimana positivo per la Pallacanestro Grosseto Team 90, che ha vinto fra le mura amiche la sfida di promozione contro il Ponsacco. Bella partita giocata punto a punto, risolta solo nella parte finale con un ottimo parziale che ha portato alla sirena i biancorossi vittoriosi per 69 a 60.



Alti e bassi dalle giovanili grossetane. Sabato l’Under 16 Gold ha ospitato i Fiorentini dell’Olimpia Legnaia nella prima giornata di campionato imponendosi con un meritato 67 a 52 dopo una partita dominata nel punteggio e soprattutto nel gioco: un esordio più che buono quindi per i ragazzi guidati da coach Conti.

Amara invece la trasferta per l’Under 15 che nel difficile campionato di Eccellenza contro Basketball Academy Firenze ha perso con un severo 92-33 visto l’ impegno e la grinta messa in campo, ma il divario tecnico ha fatto si che il risultato fosse vistosamente ampio.