Spettacolo in Coppa italia, goleade di Veterani Sportivi, La Macrilela e Finanza e Friends

GROSSETO – Settimana spettacolare in Coppa Italia di calcio a 7 Csen. Il torneo over 35, suddiviso in due gironi, ha visto una pioggia di gol. I Veterani Sportivi ottengono la prima vittoria superando in agilità l’Health Lab; la formazione di Vattiata viene ridimensionata 5-1 con la tripletta di Spampani e i gol di Savelli e Penco. Bel successo per La Stecca, 4-2, sul fanalino di coda del girone A, il Granducato del Sasso: man of the match Battistini con una tripletta. Nel girone B invece La Macrilela fa sua la delicata sfida contro il Veliero, battuto 6-3 con le doppiette di Tammaro e Pagliarini. Successo rotondo per il Finanzia e Friends contro il Panificio Arzilli in una gara dove c’è stato un solo uomo in campo, Cirillo, autore di tre gol ed ottime giocate.

La classifica del girone A: Health Lab 6, La Stecca 4, Veterani Sportivi 3, Panetteria Maremma 1, Granducato Del Sasso 0.

La classifica del girone B: La Macrilela 6, Finanzia e Friends 4, Il Veliero 3, Amatori Grosseto 1, Panificio Arzilli 0.

Health Lab-Veterani Sportivi 1-5

HEALTH LAB: Agostini, Gorelli, Vattiata, Miliani, Cannatella, Avino, Denaro, Fiengo, Brizzi, Corbinelli.

VETERANI SPORTIVI: Bertini, Nardi, Tinturini, Spampani, Penco, Agresti, Saleppico, Savelli.

Marcatori: Brizzi; 3 Spampani, Savelli, Penco.

La Stecca-Granducato del Sasso 4-2

LA STECCA: Cuneo, Foglia, Cini, Biagetti, Cantalino, Fanfani, Battistini, Sacchini.

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Montani, Hoxha, Corridori, Bulku, Bianchi, Zenere, Rossi, Musilli.

Marcatori: 3 Battistini, Biagetti; 2 Musilli.

Rist. Pizz. La Macrilela- Rist. Il Veliero 6-3

LA MACRILELA: Canu, Basilicata, Pagliarini, Tammaro, Coppola, Riso, Di Lorenzo, Cozzolino, Benincasa, Cascione, Schiattarella.

IL VELIERO: Di Roberto, Coli, Podestà, Monaci, Wongher, Di Tonno, Cappelloni, Troncarelli.

Marcatori: 2 Pagliarini, 2 Tammaso, Coppola, Cozzolino; 2 Podestà, Wongher.

Finanzia e Friends-Panificio Arzilli 6-2

FINANZIA E FRIENDS: Crocca, Cirillo, Scipioni, Ferrante, Niccolini, Acerra, Rossi, Orusei, Calabrese.

PANIFICIO ARZILLI: Lorenzini, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Bruni, Notaro, Stivaletti, Lato, Aquilai.

Marcatori: 3 Cirillo, Niccolini, Acerra, Rossi; Lozzi, Notaro.