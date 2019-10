Piano strutturale e operativo: il Comune incontra la comunità. Appuntamento in biblioteca

GAVORRANO – L’amministrazione comunale di Gavorrano sta predisponendo nuovi strumenti urbanistici, come il Piano strutturale e operativo. Per questo ha organizzato una serie di incontri alla Biblioteca comunale di Gavorrano rivolti alla comunità per dibattere e dialogare sui provvedimenti.

Ecco gli appuntamenti

venerdì 18 ottobre – Gli obiettivi di sviluppo sostenibile del nuovo Piano strutturale;

venerdì 25 ottobre: incontro con la comunità: Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali del nuovo Piano di Gavorrano;

venerdì 15 novembre – Il nuovo Piano operativo del Comune di Gavorrano.

Tutti gli incontri si terranno in biblioteca a partire dalle 17.30.