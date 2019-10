Open day Confesercenti: accesso al credito, opportunità, formazione e come avviare un’impresa

GROSSETO – “Open day impresa” è il titolo dell’evento gratuito che Confesercenti Grosseto sta organizzando per il 28 ottobre prossimo alla sala contrattazioni della Camera di commercio di Grosseto. Un grande appuntamento dedicato alle imprese, una giornata di incontri e consulenze gratuite rivolte a tutte le attività del commercio, del turismo e dei servizi.

L’evento nasce dall’idea di offrire, a chi ha un’azienda o vuole aprirne una, tutte le informazioni indispensabili: come si avvia un’impresa, quali possibilità ci sono per accedere al credito, quali sono gli obblighi e le opportunità in termini di formazione, adempimenti e costi per quanto riguarda la contabilità fiscale e quella di chi ha dipendenti, gli obblighi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e molto altro.

La giornata si muoverà su due binari: all’interno della sala contrattazioni saranno infatti disponibili per l’intera durata dell’evento dei corner, punti di consulenza specializzata gratuita in merito ad avvio d’impresa, ambiente, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione obbligatoria e non, patronato, contabilità fiscale e gestione del personale dipendente, credito, assistenza sindacale e in più informazione riguardo ad Hygeia, la mutua sanitaria gratuita riservata agli associati Confesercenti. Sarà presente anche un punto informativo Unipol.

La giornata, però, prevede anche che, durante l’arco della giornata, si svolgano dei brevi seminari informativi in materia di avvio di impresa, credito, formazione, impresa 4.0, marketing e comunicazione.

In qualunque momento dell’evento sarà possibile accedere ai desk informativi per una consulenza dedicata, e durante l’intera giornata sarà disponibile un coffee break.

Nel pomeriggio saranno ospiti dell’open day gli alunni delle classi quarte e quinte dell’ISIS l’istituto Leopoldo II di Lorena. I ragazzi avranno l’opportunità di toccare con mano il mondo dell’impresa, quello che potrebbe essere il mondo del loro futuro prossimo, con la possibilità di informarsi su come si avvia un’impresa e su quali sono le opportunità e gli obblighi in termini di formazione professionale, ascoltando i relatori ed interagendo con loro.

Il programma dell’iniziativa sarà quindi il seguente:

ore 9,30 Registrazione partecipanti e consegna welcome kit

ore 10,00 Inizio giornata e saluti

ore 10,15 Intervento su Confesercenti e Hygeia: relatore dott. Massimiliano Baldelli

ore 11,00 Intervento sul credito alle imprese: relatore d.ssa Federica Del Sere (Italia Comfidi)

ore 11,30 Marketing e comunicazione, Impresa 4.0: relatori dott. Carlo Vivarelli e d.ssa Marta Guidoni

ore 13,00 – 15.00 pausa

ore 15,00 Intervento su Avvio d’Impresa: relatore d.ssa Giulia Bellini

ore 16,00 Intervento sulla Formazione professionale: relatore d.ssa Laura Comparini

ore 18,00 Saluti e chiusura.