Il Tc Manetti si ferma agli ottavi, sconfitta ed eliminazione dalla competizione a squadre mista

GROSSETO – Si ferma agli ottavi di finale l’avventura del Tc Manetti nel tabellone regionale della competizione a squadre mista. Il team del presidente Roberto Franceschini è stato battuto a domicilio dagli Amici del Tennis Ronchi. Dopo il primo punto per la formazione grossetana ottenuto dal solito Riccardo Chechi, alla quinta vittoria in altrettanti incontri di singolare, che ha avuto la meglio su Alessandro Antoni sono poi seguite tre sconfitte per la squadra maremmana. Negli altri due singolari il team apuano ribaltava il punteggio grazie alle vittorie di Eleonora Buffa e Fabio Soleri rispettivamente su Laura Landeschi e Giovanni Pietrangeli.

Le speranze della squadra grossetana di accedere al doppio di spareggio erano affidate alla coppia composta da Roberto Franceschini e Barbara Zigoli opposta a quella massese formata da Giuseppe Simonelli ed Eleonora Buffa. Dopo l’ottimo inizio del team maremmano che si portava avanti per 4 a 1 nel primo set, c’è stata però la rimonta degli ospiti che recuperavano lo svantaggio e chiudevano il primo parziale con il punteggio di 6/4. Molto combattuto anche il secondo set dove era la coppia grossetana a ribaltare le sorti della gara dopo essersi trovata sotto per 4/3 riuscendo a imporsi per 6/4. Si andava quindi al terzo set con il long tie break decisivo, dove la squadra apuana aveva la meglio per 10 a 7 ottenendo così l’accesso ai quarti di finale.