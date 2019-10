Il Follonica Basket raddoppia: lezioni per gli studenti del Fossombroni e presenza a #corricomepuoi

FOLLONICA – Due importanti iniziative per il Follonica Basket. Per due mattine al Palagolfo sono state ospitate alcune classi dell’Istituto “Fossombroni” di Grosseto, nell’ambito di una collaborazione tra le società sportive della Provincia e lo stesso Istituto.

Nello specifico, grazie alla disponibilità degli istruttori del Follonica Basket Walter Giovani e Viola Ferrigno, le classi del liceo sportivo (accompagnate dalle insegnanti Maria Angela Chiarenza di lettere e Gabriella Corzani di educazione fisica e dagli insegnanti Stefano Rosini di educazione fisica e Raffaele Coppola di scienze) hanno preso parte alla “costruzione” di un allenamento di basket sia sotto il profilo teorico che pratico.

Sia le classi che gli insegnanti sono rimasti soddisfatti dell’esperienza che avrà un seguito nel prossimo futuro con nuove classi per poter dare agli studenti e le studentesse del Liceo Sportivo un apprendimento sul campo che la sola lezione scolastica non può dare. Il Follonica Basket è stato lieto di potersi mettere al servizio di tale progetto e fin da ora si dichiara disponibile ad altre iniziative sportive in ambito scolastico.

Lo scorso fine settimana inoltre la società follonichese ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione podistica “Corri come puoi “ nella splendida Piazza a Mare di Follonica, assieme ad altri gruppi sportivi del territorio.

Per due giorni, assieme agli istruttori Viola Ferrigno e Valter Giovani, decine di bambine e bambine hanno potuto provare il minibasket, sotto l’attenta sorveglianza dei dirigenti follonichesi.