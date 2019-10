Il Comune cerca personale: ecco il bando e come fare domanda

ORBETELLO – E’ indetta una selezione pubblica, per esame, per l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo di “Istruttore

amministrativo” – categoria C e posizione economica C1 del Ccnl comparto “Funzioni locali”.

Requisiti per partecipare al concorso: età superiore ai 18 anni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti dall’impiego o destinatari di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari; non avere subito condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi; per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obbligo di leva; idoneità fisica all’impiego.

L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di selezione in base alla normativa vigente. Per i cittadini non italiani dell’Unione europea è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della istanza di ammissione.

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice, preferibilmente sull’apposito Schema di Domanda, e dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Orbetello nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al

venerdì dalle 10 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30); mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo Comune di Orbetello – piazza del Plebiscito n. 1 – 58015 Orbetello (GR); mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneorbetello.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 30 ottobre.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

L’elenco dei/delle candidati ammessi alla selezione sarà reso pubblico tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Orbetello.

La prova di esame consisterà in una prova scritta basata su domande a risposta sintetica o quiz a risposta multipla, sulle seguenti materie ed argomenti: elementi di diritto amministrativo; nozioni sul procedimento amministrativo; ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000); nozioni in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; nozioni in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy.

La prova di esame si svolgerà il giorno 12 novembre alle ore 10.00 presso l’Auditorium comunale di Orbetello, piazza Giovanni Paolo II. Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento della prova ed ogni altra comunicazione inerente saranno resi pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di Orbetello e pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.comune.orbetello.gr.it, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati interessati. Pertanto, si invitano i candidati a consultare il sito web istituzionale del Comune di Orbetello in cui potranno essere inserite comunicazioni in merito alla prova fino al giorno precedente la data fissata per la prova stessa.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Orbetello– piazza del

Plebiscito n. 1 – 58015 Orbetello – email: concorsi@comune.orbetello.gr.it.