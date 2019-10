Grosseto, domenica arriva la Sangiovannese: ecco le novità

GROSSETO – Domenica non sarà una partita come un’altra. Non solo perché il Grifone dovrà cercare il riscatto dopo la sconfitta di Monterosi, ma anche perché a far visita in Maremma sarà la Sangiovannese: squadra non proprio indifferente ai tifosi biancorossi. In realtà le due squadre si sono già incontrate a inizio campionato, anche se era per la Coppa Italia, e il Grosseto ha avuto la meglio passando al turno successivo.

(Foto di Paolo Orlando)

Questa volta la sfida sarà più delicata e molto più importante. E proprio stamani la società ha comunicato lo spostamento della biglietteria da viale Michelangelo a via Veterani dello sport, accanto all’ingresso della tribuna e proprio di fronte alla piscina. Qua, anche per volere della Questura, saranno venduti i biglietti per la Curva Nord, per la Tribuna laterale nord e sud, per la Tribuna centrale e per la Tribuna Vip solo ai residenti nella provincia di Grosseto. Non sarà invece possibile acquistare allo stadio, solo in occasione della gara contro la Sangiovannese, biglietti per il settore ospiti visto che sono già stati recapitati alla società valdarnese come da disposizioni della Questura. Anche gli accrediti si potranno ritirare sempre alla biglietteria di fronte alla piscina, accanto all’ingresso della tribuna.

La società, nel comunicato stampa, ha ricordato anche i prezzi dei biglietti per Grosseto-Sangiovannese: Curva Nord intero 10,00 € (8,00 € ridotto donne, over 60 e ragazzi 14-18, e ridotto padre e figlio bambini nati dopo il 31 dicembre 2006); Tribuna laterale Sud e Nord, intero 12,00 € (10,00 € ridotto donne, over 60 e ragazzi 14-18, e ridotto padre e figlio bambini nati dopo il 31 dicembre 2006); Poltroncine, intero 17,00 € (12,00 € ridotto donne, over 60 e ragazzi 14-18); Tribuna vip prezzo unico 25 €; gratis invalidi e bambini nati dopo il 31 dicembre 2005. I biglietti sono in vendita negli esercizi commerciali aderenti al circuito Ciaotikets. Per informazioni è possibile rivolgersi alla società chiamando lo 0564.1768327, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18,30, oppure tramite la pagina Facebook Usgrosseto1912official.

Intanto la squadra biancorossa si è ritrovata poco fa sul terreno del Palazzoli per riprendere la preparazione in vista della delicata sfida di domenica. Alla fine la sconfitta di Monterosi ha lasciato comunque una parziale soddisfazione, quella di aver visto un gruppo unito e grintoso lottare contro una squadra molto forte. Oltretutto il Grosseto ha avuto anche l’occasione di portarsi in vantaggio già nel primo tempo, perciò serve ritrovare subito quella grinta e andare avanti con la consapevolezza nei propri mezzi. Il tutto con una grande cornice di pubblico pronta a sostenere i colori biancorossi.