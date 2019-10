Gara di lettura “Il lettore dell’estate”: a Massa Marittima le premiazioni

MASSA MARITTIMA – Tutti uniti dalla voglia di leggere. Lunedì 14 ottobre si è svolta nello Spazio 0-13 della Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima la premiazione della seconda edizione della gara di lettura “Il lettore dell’estate” rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni.

Durante tutto il periodo estivo dall’11 giugno al 20 settembre, i ragazzi che si sono recati in biblioteca a prendere in prestito un libro o lo hanno acquistato presso la libreria Matozzi, hanno ricevuto uno speciale segnalibro che hanno poi compilato e portato in biblioteca. Tutti i segnalibri sono diventati, per ogni partecipante, anelli di una “catena della lettura” che si è progressivamente allungata via via che le letture procedevano.

Le catene sono rimaste appese in biblioteca fino a fine estate e i lettori hanno potuto controllare i propri progressi tutte le volte che riportavano un nuovo segnalibro. Al termine del concorso, sono stati contati gli anelli di ogni catena e il 14 ottobre sono stati proclamati i vincitori, premiati con un diploma di merito e con un bel pacco di doni offerto dalla libreria Matozzi e dalla Biblioteca comunale. Alla gara hanno partecipato sessantanove ragazzi, in totale, che hanno preso in prestito circa 250 libri, continuando così a frequentare e mantenere vivo lo spazio 0/13 anche durante il periodo estivo. Un grande successo se si considera che alla prima edizione de “Il lettore dell’estate” hanno partecipato solo quaranta lettori.