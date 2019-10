Dissesto statico nella palazzina: inagibili due appartamenti in città

GROSSETO – Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa di un dissesto statico dai vigili del fuoco.

E’ successo martedì 15 ottobre, in via Cipro, a Grosseto. I vigifili del fuoco e il funzionario tecnico di servizio, sono intervenuti nella tarda mattinata per una verifica di stabilità di un appartamento posto in testa ad una palazzina a due piani “a schiera”.

Dalle verifiche effettuate e a scopo precauzionale, vista la natura del dissesto sarà proposta l’inagibilità dei due appartamenti, piano terra e piano primo posti in testa alla palazzina, fino ai necessari lavori di ripristino e consolidamento.