Coppa Big, chiuso il primo turno: poker di Montemazzano e Argentario, sospesa Magliano-Campagnatico

GROSSETO – Si conclude il primo turno di Coppa Big nel calcio Uisp. Nel girone A il Montemazzano travolge 4-0 il Venturina, avanti con i piombinesi anche il Senzuno. Nel gruppo B sconfitta indolore per il Ribolla, superato 2-1 dal Massa in casa: insieme al secondo turno. Tra Boccheggiano e Torniella (gruppo C) vincono i primi di misura, 1-0, risultato che qualifica entrambe le formazioni.

Stesso discorso tra Gavorrano e Atletico, vittoria dei minerari per 3-2, nel gruppo D. Il Montemerano piega il Sant’Angelo a domicilio, 3-2, e passa il turno insieme al Seggiano nel girone F. Vetulonia e Polverosa avanti nel gruppo G, dopo la vittoria della Polverosa sul Granducato (3-1). Girone H: travolgente Argentario con l’Alberese, 4-0, superano il turno Paganico e Argentario. Infine il gruppo E: sospeso il match tra Magliano e Campagnatico, ancora da definire la situazione.