Contributi per le famiglie con i bimbi piccoli: ecco come presentare domanda

GROSSETO – La Regione Toscana ha approvato un avviso pubblico rivolto ai Comuni per la concessione di contributi da destinare all’investimento sulla prima infanzia che rappresenta un’area di attenzione particolarmente importante. Coerentemente con quanto sostenuto dalla Raccomandazione della Commissione Europea “Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (2013/112UE), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità e di tipo universalistico a favore dei nuclei familiari con minori. L’Avviso pubblico rientra inoltre nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

L’Amministrazione comunale ha stabilito di aderire all’Avviso pubblico della Regione Toscana, stabilendo di utilizzare il contributo concesso, dell’importo di € 342.164,26, per la gestione diretta ed indiretta dei propri servizi dell’anno educativo 2019/2020. Quindi per i servizi educativi della prima infanzia per l’anno 2019-2020.

«Nella convinzione che investire sulla prima infanzia sia fondamentale non solo per assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, ma anche per favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro, il Comune di Grosseto ha stabilito di destinare fondi propri, pari alla stessa cifra erogata dalla Regione Toscana, al fine di attivare un intervento a parziale rimborso delle spese sostenute dai genitori per la frequenza di servizi per l’infanzia privati, autorizzati ed accreditati» afferma l’amministrazione.

Alla data odierna sono pervenute agli uffici dei Servizi Educativi, via Saffi 17/c, circa 80 richieste; si ricorda agli utenti interessati che il termine ultimo per presentare la domanda è giovedì 17 ottobre p.v. entro e non oltre le ore 12,30.

Il bando e il modulo di domanda sono reperibili su:

https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-regionali-per-servizi-prima-infanzia/