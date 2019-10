Arrivano tre nuovi defibrillatori nel paese: ecco dove

MAGLIANO IN TOSCANA – Tre defibrillatori, uno per paese, sono stati posizionati dal Comune di Magliano in Toscana. Sono stati acquistati con il contributo di Banca Tema.

“Con i tre defibrillatori – scrive i Sindaco di Magliano Diego Cinelli- compiamo un gesto importante a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Le tre strumentazioni si trovano nel centro di Magliano, in quello di Montiano ed in quello di Pereta e sono facilmente individuabili. Si tratta di un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e che abbiamo rispettato”.

Adesso il Comune organizzerà dei corsi per insegnare come utilizzare la strumentazione. “Organizzeremo delle lezioni con esperti – afferma il sindaco- cui parteciperanno gli amministratori e che saranno aperte ai cittadini. Un corretto utilizzo del defibrillatore, unito alla tempistività dell’intervento, può salvare una vita umana. La preparazione, dunque, può fare la differenza, al pari della presenza della strumentazione sul territorio. L’obiettivo è quello di acquistarne altri da sistemare sull’intero territorio comunale e per rendere Magliano un Comune interamente cardioprotetto”.