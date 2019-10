Al via i corsi della Cna per la qualifica per usare muletto, gru e piattaforma elevabile

GROSSETO – Imparare ad utilizzare il carrello con elevatore frontale (muletto), la gru su autocarro e la piattaforma mobile elevabile, o sostenere l’esame per l’aggiornamento quinquennale della qualifica è possibile grazie a Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto.

Sono aperte infatti le iscrizioni ai corsi per l’utilizzo dei due mezzi che si terranno dopo il 20 ottobre, mentre nel mese di novembre si terrà il corso per l’uso della piattaforma mobile elevabile.

“La formazione sull’uso dei mezzi è uno dei tasselli fondamentali per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed è per questo che Cna Servizi organizza periodicamente appuntamenti per la formazione e l’aggiornamento – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto -. Per lavorare in modo sicuro e con qualità, infatti, è importante essere adeguatamente formati e attraverso la nostra agenzia formativa vogliamo dare alle nostre imprese questa opportunità”.

Per informazioni sulle iscrizioni o i costi è possibile rivolgersi a Cna Servizi: tel. 0564 4711 – e.dolci@cna-gr.it.