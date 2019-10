Weekend di soddisfazioni per i baby dell’Invictasauro, Pulcini primi a “Sei bravo a…scuola calcio”

GROSSETO – Fine settimana ricco di soddisfazioni in casa della Asd Invictasauro del presidente Paolo Brogelli. Infatti i Pulcini 2009 si sono piazzati al primo posto nel raggruppamento del Sei bravo a…scuola calcio, giocato ad Arcidosso. La formazione grossetana ha superato il Roselle, la Giovanile Amiata e il Paganico giocando bene e dimostrando di essere un gruppo compatto e tecnicamente valido. Di questo ne sono fieri i tecnici presenti alla manifestazione ovvero Silvio Mantiglioni e Francesco Toti. Ad Arcidosso, era presente anche il responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni, che si dice soddisfatto del gioco e dell’impegno dimostrando dai ragazzi.

Il fine settimana si è concluso con la bella e meritata vittoria degli Esordienti 2007 dell’Invictasauro che hanno superato 3-1 i pari età dell’US Grosseto. Anche in questo caso, i ragazzi di mister Tirocchi e Betti hanno dato veramente tutto aggiudicandosi meritatamente la partita. Da parte della società, un bravo a tutti i ragazzi per il loro impegno e per il bel gioco sviluppato , e un bravo agli staff tecnici.

Questi i ragazzi che hanno partecipato alle suddette manifestazione:

– 2009: Cinelli, Bragagni, Santi, Esposito, Fusini, Kopshti, Maffuccini, Marcone, Rotelli, Saloni, Ennached, Faragli, Mena e Biagiarelli

– 2007: Taverniti, Granato,Detti, Cassetta, Bracalari, Nastro, Lorenzini,Tortora, Matias,Pozzi,Rossi,Di Mella,Porro,Daka e Mariottini.