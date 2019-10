Polizia municipale: cinque posti a tempo indeterminato. Ecco come candidarsi

GROSSETO – È online, nella sezione “Concorsi e selezioni nel Comune di Grosseto” e nell’albo online, l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 5 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di Polizia municipale, categoria C.

La domanda di ammissione dovrà pervenire agli uffici utilizzando il fac-simile allegato, in carta libera e sottoscritto. Alla domanda vanno allegati: curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto; copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; nulla osta preventivo incondizionato alla mobilità nel Comune di Grosseto con decorrenza non oltre il 30 dicembre 2019, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza con dichiarazione attestante che la stessa è sottoposta ai vincoli di finanza pubblica, nonché ai limiti assunzionali specifici previsti ai sensi della normativa vigente.

La domanda va presentata entro e non oltre il 9 novembre 2019 nelle seguenti modalità:

tramite consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Grosseto entro le ore 13 del 9 novembre;

via posta, tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Grosseto – Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi informativi – piazza Duomo n.1 – 58100 Grosseto. Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione per avviso di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs n.165/2001 per la copertura di n.5 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale Cat. C, da assegnare al Settore Polizia Municipale e Sicurezza”. La domanda deve obbligatoriamente pervenire non oltre il termine, anche se spedita dall’ufficio postale entro la data di scadenza;

tramite PEC all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le 24 del giorno di scadenza.

Tutte le informazioni e il bando completo a questo LINK.