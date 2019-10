Minikart, il gavorranese Alessandro Pacini ad un soffio dalla finale di Lonato

GAVORRANO – Buona prestazione e finale sfiorata per il talentuoso Alessandro Pacini della minikart di Bagno di Gavorrano, alla gara mondiale che si è svolta nella pista south garda di Lonato in provincia di Brescia lo scorso weekend.

In questa competizione il pilota in erba è stato supportato dal Marconi Racing Motorsport della Scuderia Maremma karting che gli ha offerto l’assistenza tecnica necessaria che si protrae ormai sin da quando il giovane pilota ha mosso i primi passi in questo sport.



Risultato non scontato per Pacini vista la poca esperienza per gare di questo tipo che vedono partecipare piloti da tutto il mondo con centinaia di gare sulle spalle: il giovanissimo gavorranese prima della gara mondiale aveva disputato solamente 7 gare di campionato italiano classificandosi secondo nella zona centro Italia.



Comunque nell’ambito della competizione mondiale, dopo quattro gare di eliminazione nelle tre giornate sulla pista bresciana, Alessandro ha mancato la qualificazione alla finale per soli cinque punti su un lotto di 134 concorrenti.

Il risultato è stato comunque buono considerando anche il bagaglio di esperienza che tale competizione gli ha portato contribuendo a migliorare le sue performance per un futuro di gare ad alto livello.

Va apprezzato certamente il coraggio e la determinazione che ha avuto nell’iscriversi a tale evento di caratura mondiale e le auguriamo un futuro pieno di successi per uno sport che pratica con vera passione e professionalità .