Il Prata rinuncia alla Coppa Cherubini, ecco cosa cambierà e cosa rimarrà invariato

GROSSETO – Una novità riguardo il calcio targato Uisp. “Con la rinuncia della società Prata a partecipare ai nostri campionati – ha diramato la dirigenza della sezione grossetana – la coppa Moreno Cherubini avrà il seguente svolgimento. Le squadre eliminate dalla coppa Big diventano 7 e non 8 come da regolamento in vostro possesso. Quindi 6 si scontrano come da precedente regola, 1 la migliore eliminata (più punti, esclusa per la disciplina e differenza reti) passa direttamente in semifinale. Le date di programmazione rimangono invariate”.