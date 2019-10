GROSSETO – Un fine settimana dal bicchiere mezzo pieno per le giovanili biancorosse. Al di là della sconfitta della Juoniores, maturata in casa contro la Fezzanese, le altre squadre hanno fatto segnare una strepitosa rimonta degli Allievi regionali contro il Viareggio, recuperando una situazione nettamente sfavorevole, e due tonde vittorie ottenute da Giovanissimi A e B contro i pari età del FollonicaGavorrano. Ma vediamo nel dettaglio questo fine settimana biancorosso.

Juniores nazionali: Us Grosseto-Fezzanese 1-3

La Juniores di mister Angeli deve arrendersi alla Fezzanese dopo un buonissimo primo tempo e una ripresa tutta cuore. Fezzanese in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo, con Pieri che approfitta di un errore difensivo per trafiggere Mileo. Nella ripresa, sempre alla mezz’ora, arriva il pareggio di capitan Chelini, tra i migliori, che finalizza una bella percussione biancorossa calciando un missile nell’angolino basso. A questo punto i maremmani provano a completare la rimonta, ma a 4’ dalla fine subiscono la rete di Carlini che di testa infila Mileo. Il 3-1 definitivo arriva alla fine dei 5’ di recupero su contropiede dei biancoverdi.

Allievi regionali: Us Grosseto-Venturina 2-2

Finisce con un pareggio sostanzialmente giusto, il big match della quinta giornata del campionato Allievi regionali. Partono meglio gli ospiti, che nel giro di due minuti si portano sul doppio vantaggio, prima con Giacomini al 12’ poi con Palmieri due minuti dopo. Al 25′ angolo di Columbu, deviazione sotto misura di Cerulli che non impatta bene il pallone. La reazione biancorossa arriva alla mezz’ora: punizione di Filippi, Torti è anticipato al limite dell’area, ma sulla respinta Columbu è il più veloce ad arrivare sul pallone e con rasoiata precisa infila all’angolino. Nella ripresa il Grosseto si ripresenta in campo con Testa al posto di Mascelloni e al 58’ pareggia: punizione di Salvadori, respinta corta della difesa e Torti infila. Il Grosseto gioca meglio e sfiora il vantaggio. Al 62′ chiusura di De Michele al limite della sua area di rigore e ripartenza veloce Salvadori-Columbu con tiro deviato in angolo. Al 70′ il Venturina rimane in dieci. Al 72′ punizione di Salvadori e deviazione di Columbu che sfiora la traversa. Si chiude così una bella partita in cui i biancorossi sono riusciti a rimontare contro una formazione forte e ben organizzata, confermandosi squadra di vertice. Prossimo impegno a San Gimignano.

Giovanissimi provinciali “A”: FollonicaGavorrano-Us Grosseto 1-5

Partita a senso unico quella tra FollonicaGavorrano e Grosseto, in cui la squadra allenata da Mirko Pieri è riuscita a indirizzare grazie anche al vantaggio arrivato dopo soli quattro minuti. A mettere la palla in rete è stato Tenci con un preciso pallonetto. Il Grosseto spinge e cerca il raddoppio con la punizione di Bardi, deviata in angolo. Per il raddoppio è solo questione di minuti: all’11’ Fralassi trova la traiettoria giusta su punizione e fa 2-0. A chiudere il primo tempo sul 3-0 per i biancorossi è ancora Tenci, che segna la sua personale doppietta. Nella ripresa o padroni di casa accorciano al 24’ con la bella punizione di Rodrigues. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa il nuovo entrato Benetello, entrato per Veglianti, che prima al 27’ poi al 34’ mette con una bella doppietta la parola fine sulla gara.

Giovanissimi provinciali “B”: Us Grosseto-FollonicaGavorrano 4-1

Sul sintetico del Centro sportivo di Roselle i Giovanissimi provinciali, classe 2006, allenati da mister Picardi hanno la meglio sui pari età del FollonicaGavorrano. Partita senza storia, aperta dal gol di Generali che, su filtrante di Nardi, trova il diagonale giusto per portare in vantaggio il Grosseto. Il raddoppio arriva su una buonissima ripartenza: Fregoli cerca e trova Pimpinelli che anticipa il portiere in uscita e fa 2-0. Il terzo gol porta invece la firma di Bojinov, fratello dell’attaccante della Juniores, che in diagonale batte il portiere ospite. Accorciano gli ospiti da calcio d’angolo, mentre il gol che chiude l’incontro sul definitivo 4-1 è di Graffieti su rigore.

JUNIORES NAZIONALI:

Grosseto-Fezzaneze 1-3

GROSSETO: Mileo, Chelini, Milani, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Yildiran, Cerretti, Bojinov, Rosi, Palmieri. A disp. Coppola, Tropi, Lupo, Sergi, Pineschi, Fattoi, Riitano, Meacci, Camerlengo. All. Angeli.

FEZZANESE: Ravecca, Russi, Parziale, Ambrosi, Delvigo, Salku M., Scappazzoni, Fabiani, Frolla, Pieri, Maglione. A disp. Moscoloni, Centi, Simoni, Lazzari, Pierotti, Salku A., Carloni. All. Bonati.

RETI: 31’ Pieri (F), 32 st Chelini (G), 41’ st e 50’ st Carlini (F).

ALLIEVI REGIONALI:

Us Grosseto-Venturina 2-2

US GROSSETO: Bocchi, Angiolini, Mascelloni, Fillippi, Cerulli, Franceschini, Valente, Lucattini, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione: Cristinzio, Testa, De Michele, Falconi, Papini, Bruni, Cargiolli, Trombini, Stefi. All. Consonni

Venturina: Caciani, Allaki, Del Conte, Rovini, Biagini, Cavicciai, Lodovici, Mansani, Palmieri, Giacomini, Gorelli. All. Busdraghi

RETI: 12’ Giacomini, 14′ Palmieri, 29′ Columbu, 68’ Torti.

GIOVANISSIMI A (2005):

FollonicaGavorrano-Us Grosseto 1-5

FOLLONICAGAVORRANO: Lorenzi, Santi, Fratila, Rodrigues, Mogavero, Olivato, Ruggero, Dargenzio, Cassi, Sacchelli, Vallone. A disposizione: Leandri, D’Argenzo, Mignetti, Milo, Fiore, Cristofori. All. Ricca.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gameri, Affabile, Veglianti, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Turbanti, Corti, Colli, Cerboni, Benetello, Caoduro. All. Pieri.

RETI: 4’ e 34’ Tenci, 11’ Fralassi, 24’ st Rodrigues, 27’ st e 34’ st Benetello.