Concorsi pubblici: ancora posti ai corsi di formazione della Cisl. Come iscriversi

GROSSETO – Ancora posti disponibili ai corsi promossi dalla Cisl Funzione pubblica per preparare ai concorsi pubblici che si terranno nei prossimi mesi. E’ stato raggiunto, infatti, il numero minimo degli interessati per dare il via alle lezioni è c’è tempo fino a mercoledì 16 ottobre per iscriversi.

Le selezioni in programma a breve, serviranno a scegliere nuovo personale per gli enti locali, l’azienda sanitaria e alcuni ministeri.

I corsi di preparazione si articoleranno in undici giornate, svolte con docenza frontale in aula e a distanza. L’attività di preparazione è diretta ad approfondire le tematiche più frequenti che potranno essere oggetto di concorso. Tra i temi trattati le politiche attive del lavoro e i servizi per l’impiego, elementi di diritto costituzionale, amministrativo e del lavoro, soffermandosi anche su aspetti come la privacy e l’anticorruzione, materie in continuo aggiornamento.

Le lezioni si terranno nella sede Cisl di via Senegal 25 a Grosseto, nei giorni 15, 18, 22, 25 e 29 ottobre, dalle 17 alle 19.

Per informazioni sui corsi: Luciano Biscotti (Sanità e Ministeri) 392 3071892 – Simona Piccini (Enti locali) 366 7168627