Cinquantunesimo evento per il Marathon Bike con il trofeo Val di Campo al Bozzone

VETULONIA – Dopo il record storico delle cinquanta manifestazione organizzate in un anno, il Marathon Bike scende di nuovo in campo con il trofeo “Val di Campo” gara di ciclismo amatoriale Uisp che andrà in scena di mercoledì prossimo al Bozzone di Vetulonia. Come sempre sarà organizzata assieme all’Avis e Uisp sotto il patrocinio della Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia.

Gli atleti si sfideranno su un percorso nuovo di nove chilometri e trecento metri, da percorrere sette volte per un totale alla fine di 65 chilometri. Ritrovo e iscrizioni al Bar “Bozzone” dove alle 15 precise prenderà via la competizione.