Ash Viareggio scatenato, sconfitta esterna per gli Under 15 del Circolo Pattinatori

VIAREGGIO – Inizia con una sconfitta sul campo dell’Ash Viareggio (10-0) la stagione degli Under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto. I ragazzi allenati da Alessandro Saitta e Marco Ciupi nulla hanno potuto contro un avversario che ha mostrato una migliore condizione. I biancorossi sono rimasti in partita per tutto il primo tempo, chiuso sotto solo per 3-0. Nella ripresa però i viareggini hanno preso il largo. Due i tiri diretti falliti dal Grosseto nel corso della gara.



Ash Viareggio-C.P. Grosseto 10-0

ASH VIAREGGIO: Casentini, Poletti; Caliumi (3), Cortesi, Pucci, Olivi, Tomei, Simonetti (3), Gemignani (1), Lentini (3). All. Andrea Facchini.

C.P. GROSSETO: Vittoria Masetti, Peruzzi Squarcia; Francesco Masetti, Cardi, Tognarini, Montomoli, Burroni, Balducci. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

I risultati del 1° turno: Sarzana-Follonica B 2-8, Ash Viareggio-C.P. Grosseto 10-0, Follonica A-Pumas Viareggio 2-1, Siena-Forte dei Marmi 5-11.