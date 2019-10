GROSSETO – E’ il Team Up Roma ad essersi aggiudicato il quadrangolare organizzato dalla Gea Basketball del presidente David Furi per celebrare i 70 anni di vita della Cna e riservato alla categoria Aquilotti.

La formazione capitolina, che cura il settore giovanile del Basket Roma, società di Montesacro, ha mostrato di avere il quintetto più attrezzato e ha meritato il successo, perdendo solo uno dei dodici tempini da cinque minuti disputati. L’obiettivo era però quello di far trascorrere una giornata all’insegna del divertimento a bambini di 9 e dieci anni e possiamo dire che è stato centrato al massimo, anche con una bella conviviale tra le gare del mattino e quelle del pomeriggio. Al termine delle quattro partite in programma si sono svolte le premiazioni, effettuate dal presidente della Cna Grosseto Roberto Breda e dalla dirigenza della Gea Grosseto, che ha ricevuto i complimenti delle squadre per l’ottima organizzazione e ospitalità.

I risultati: Gea Grosseto-Le Rocce Gavorrano 16-8 (31-14), Team Up Roma-Biancorossa Grosseto 18-6 (37-9). Finale 3°-4° posto: Biancorossa Grosseto-Le Rocce Gavorrano 16-8 (59-19); finale 1°-2° posto Team Up Roma-Gea Grosseto 16-8 (76-8).

Le squadre partecipanti

Team Up Roma: Cirioni, Orsi, Costantino, Moschetta, Lattanzi, Salvati, Pasqualetti, Pinciotti, Colacicchi, Travaglione, Pedone, Diagne, Aiai. All. Luca La Gamba

Gea Basketball Grosseto: Capverde, Galli, Magini, Berrettini, Dettori, Gambineri, Gimignani, Fommei, Camilli, Caja, Andreini, Jaquez Ortega. All Marco Romboli, assistenti Mauro Pollazzi, Sesar Bocchi.

Biancorossa Grosseto: Colicchio, Danti, Favetta, Moisei, Pizzocolo, Rosso, Montiani, Passerotti, Signori, Mondini, Zaganjori, Monticini. All. Marcello Baccinetti, assistente Anna Carnemolla.

Le Rocce Gavorrano: Capolupo, Diego La Pietra, Adriano La Pietra, Maccianti, Davide Petrini, Valentino Petrini, Russo, Elezi, Giulio Bracciali, Emily Bracciali, Vizzaccaro, Cascinelli. All. Stefano Menichetti.

Arbitri: Lorenzo Scruti, Nikola Gruevski, Cristian Muntean, Nicolas Battaglini.