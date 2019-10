A scuola di protezione civile: la prefettura incontra gli studenti

GROSSETO – Nell’ambito della “settimana nazionale della protezione civile”, che si svolge in corrispondenza del 13 ottobre di ogni anno, la prefettura ha organizzato, per il giorno 15 ottobre, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” e l’istituto tecnico Agrario “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto.

Si tratta di un incontro con gli alunni sui temi della prevenzione dei rischi e della conoscenza delle capacità operative e di intervento delle diverse articolazioni del servizio nazionale della protezione civile.

Inoltre, in concomitanza con la conferenza nazionale delle autorità di protezione civile presieduta dal presidente del consiglio dei ministri, il prefetto ha programmato, per il giorno 16 ottobre, alle ore 15, al palazzo del Governo, un incontro con i sindaci e i vertici delle strutture operative territoriali, per discutere degli obiettivi cui deve tendere il sistema di protezione civile a livello locale, anche alla luce del nuovo codice della protezione civile nonché del tema della pianificazione territoriale.