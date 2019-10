FOLLONICA – C’è chi ha scelto di corre e chi di camminare, chi il percorso lungo e chi quello breve, perché a #Corricomepuoi non conta arrivare primi, non conta il risultato, ma conta esserci, partecipare. E in tanti hanno partecipato a questa manifestazione giunta alla quarta edizione, organizzata dall’associazione Aman e con il patrocinio del Comune di Follonica.

L’obiettivo dell’associazione è quello di migliorare le qualità fisiche e potenziare gli aspetti conoscitivi e psichici per lo sviluppo delle competenze socio-relazionali: il tutto attraverso l’ accrescimento delle autonomie per il superamento dei propri limiti mediante la sperimentazione della abilità di coordinamento motorio (foto di Giorgio Pggetti).

di 20 Galleria fotografica Corri come puoi #Corricomepuoi









Per maggiori informazioni www.corricomepuoi.it o corricomepuoi@aman.it.