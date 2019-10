Grosseto, non basta il cuore. A Monterosi arriva la prima sconfitta stagionale

MONTEROSI – Arriva sul sintetico del Monterosi la prima sconfitta stagionale per il Grosseto di mister Magrini. Una partita cominciata con un grandissimo primo tempo dei maremmani, che allo scadere hanno sfiorato addirittura il vantaggio. Nella ripresa però è venuto fuori il Monterosi che, bravo e anche un po’ fortunato in occasione del secondo gol, non ha lasciato spazio alla rimonta biancorossa. Finisce così la settima giornata di campionato con un risultato forse troppo pesante, ma con la consapevolezza di aver affrontato a viso aperto una squadra seriamente candidata alla vittoria finale.

(Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912)

Senza Milani e Fratini, con un Gorelli ancora alle prese con l’infortunio, mister Magrini manda in campo il tandem offensivo Moscati-Galligani con Da Pozzo trequartista. Primo tempo con alti ritmi in cui le due squadre provano a farsi male senza riuscire a sfondare le rispettive linee difensive. Ci provano Galligani e Cretella, ma l’azione più pericolosa del Grosseto arriva dai piedi del giovane Sersanti a fine primo tempo, con un tiro che per poco non porta i maremmani in vantaggio. Si chiude così un primo tempo giocato meglio dagli ospiti.

Nella ripresa il cambio di marcia arriva dai padroni di casa che, dopo pochi minuti, trovano il vantaggio con un gran tiro di Esposito che batte Barosi per il vantaggio del Monterosi. I ragazzi di mister Magrini cercano di reagire ma il gol in mischia di Roberti, al 24’, pesa come un macigno sul morale dei maremmani, anche per la dinamica con cui è arrivato, che provano comunque a riaprire con il cuore la partita. E così dieci minuti dopo il Grosseto ci prova su calcio piazzato, con Boccardi, senza però trovare fortuna ma lasciando ai padroni di casa la chiusura a tempo scaduto con la rete di Persichini che fa calare il sipario sul 3-0. Peccato, soprattutto per il risultato estremamente pesante, nonostante un primo tempo di grande spessore degli ospiti. Si torna in Maremma con la consapevolezza di aver perso la prima partita contro la squadra che, probabilmente, vincerà il campionato, ma anche forti del fatto che il gruppo nonostante il ko c’è e può continuare a fare bene, a partire proprio dalla gara interna di domenica prossima con la Sangiovannese.

Monterosi-Grosseto 3-0

MONTEROSI: Marcianò, Piroli, Petti, Costantini, Buono (36′ st Gasperini), Esposito (28′ st Pellacani), Angelilli, Traorè, Sciamanna (22′ st Roberti), Mastrantonio (13′ st Persichini), Simoncelli (14′ st Marianeschi). A disposizione: De Maio, Gasperini, Pellacani, Gesperini, Dekic, Roberti, Persichini, Marianeschi, Canestrelli, Massimo. All. D’Antoni.

GROSSETO: Barosi, Polidori (34′ st Ravanelli), Sersanti, Sabatini (40′ st Frosinini), Cretella, Ciolli, Gorelli, Da Pozzo (19′ st Boccardi), Viligiardi (25′ st Pizzuto), Moscati, Galligani (29′ st Giani). A disposizione: Nunziatini, Fregoli, Consonni, Villani. All. Magrini.

RETI: 8′ st Esposito, 24′ st Roberti, 46′ st Persichini.

ARBITRO: De Angeli di Milano (Marchese di Pavia e Perali di Chiari).