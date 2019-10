Francesco Palermo sempre più Ironman, migliorato il personal best a Barcellona

PORTO SANTO STEFANO – Record personale del santostefanese Francesco Palermo della società SBR3 settore triathlon all’Ironman di Spagna svolto a Barcellona.Dopo gli ottimi piazzamenti nelle gare di mezzo Ironman tra cui la finale mondiale di Nizza dello scorso mese, il forte atleta di Porto Santo Stefano si è cimentato sulla massima distanza di 3,8 km di nuoto, 180 km di bici per chiudere con km 42 di corsa. Nello specifico la gara di nuoto è stata chiusa in 1:07 in condizioni di mare ideale. Salito in bicicletta, Francesco ha condotto una frazione perfetta senza sbavature chiudendo con un ottimo personale di 4:58. L’ultima frazione di km 42 di corsa sono stati a dir poco esplosivi. “Sceso dalla bicicletta ho avuto da subito buone sensazioni – ha detto il triatleta maremmano – Ho corso in crescendo con ritmo iniziale di 4’35” a chilometro per chiudere la frazione in 3h 24′ registrando il secondo tempo della mia categoria”.



Spettacolare il tempo finale con cui Palermo ha chiuso la sua prova: 9:40′, 7° di categoria e 248esimo assoluto su 2000 partenti: miglior piazzamento degli italiani al via e miglior crono provinciale in un Ironman. Manca per un soffio la qualifica ai Mondiali a Kona, Hawaii, ma il presidente della società maremmana Marco Baldo è certo che grazie alla sua enorme tenacia, il prossimo anno riuscirà nell’impresa.

Il prossimo appuntamento col triathlon per Francesco Palermo sarà in Marocco per il 70.3 di Marrakech alla caccia della finale 2020 in Nuova Zelanda.