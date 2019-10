Buona la prima per le Under 14 della Pallavolo Grosseto nel match col Piombino Blu

GROSSETO – Inizia con un successo l’avventura delle Under 14 della Pallavolo Grosseto che hanno piegato il temuto Piombino Blu per 3 a 2 (23-25/25-23/7-25/25-11/15-11). Una partita difficile come era nel pronostico contro una squadra forte ed organizzata e che ha visto le grossetane piuttosto tese e giocare a sprazzi, con alternanze di un discreto gioco a momenti di pesanti black out. “Normale routine – ha commentato il tecnico Roberta Colella – dobbiamo ancora crescere puntando si al miglioramento tecnico ma anche alla mentalità nell’affrontare i momenti più difficili. Sicuramente le nostre ragazze ce la metteranno tutta affinché questo avvenga”.

Le convocate della Pallavolo Grosseto: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Asia Barbarossa, Sofia Gregori, Elena Costa, Benedetta Guerrini, Chiara Corsi, Lara Pettorali, Margherita Verni, Emma Belli Rabagli e Caterina Tei. All. Roberta Colella; dir. acc. Giulia Branca.