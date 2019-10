GROSSETO – Due persone sono finite in ospedale dopo lo scontro avvenuto pochi minuti fa in via Giusti, all’incrocio con via Cavalcanti. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Sul posto operatori e sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, I vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza in mezzi, e la polizia municipale che sta effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. La strada è momentaneamente chiusa.

