Il Trofeo Maremma sempre più a km zero, ecco gli ultimi tre equipaggi locali in gara

FOLLONICA – Altri tre equipaggi maremmani prenderanno il via al 43° Trofeo Maremma 2019, il prossimo 19 e 20 ottobre a Follonica, gioco di sfida nelle varie classi per contendersi il podio.

Sarà presente il pilota portacolori della scuderia Jolly Racing Team Emanuele Baldi, classe 1985 e residente a Scarlino, accompagnato da Fabio Santi, follonichese classe 1987, come navigatore; i due sono entrambi reduci della bella performance disputata al 37° Rally di Casciana Terme lo scorso 21-22 settembre e lotteranno per aggiudicarsi la vittoria di classe a bordo della loro performante Fiat 600 kit A0 messa a disposizione dal Team F.lli Selmi Competition Service.

Importanti gli sponsor Tabaccheria Aurelia di Scarlino Scalo, Ristorante Bagno Cerboli, Kilometro48 e Villaggio Mare Sì, che hanno sostenuto l’equipaggio durante tutto l’anno sportivo.

Il gavorranese Matteo Santucci, competitor pilota della Jolly Racing Team, classe 1994 sarà affiancato dal ligure Federico Capilli, classe 1987, co-driver della XRally Team: i due sono vincitori della classe A0 del recente 5° Rally delle Colline Metallifere disputato il 13-14 aprile e sfideranno i concorrenti della classe R2B per portarsi sul gradino più alto del podio sulla loro bellissima Citroen C2 di proprietà Next Racing.

Il follonichese Gianluca Battista Gianluca, classe 1981, iscritto al Team Valdelsa Corse e navigato dalla co-driver Sara Mosti classe 1990 residente all’Isola d’Elba a Portoferraio, reduce dalla gara Rally day di Pomarance, combatteranno con la Renault Clio della Masino Motorsport di Lamporecchio per accaparrarsi il glorioso 1° posto di classe N3.

Non meno importante sarà la partecipazione di Maremmarally, un gruppo formato da ragazzi fortemente appassionati di motori e fotografia, che con le loro apparecchiature saranno presenti durante la manifestazione e su tutte le prove speciali per non farsi scappare lo scatto migliore.

Il programma della manifestazione si può visionare su www.maremmacorse.com.