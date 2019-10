Il Fotoamatore Firenze primo rivale delle ragazze della Gea in serie B, Faragli: «Dobbiamo lavorare ma sensazioni buone»

GROSSETO – Storico esordio in serie B femminile per la Gea Basketball Grosseto che domenica alle 18 scende in campo al Palasport di San Marcellino contro Il Fotoamatore Florence Basket, prestigiosa società di Firenze, fondata nel 1974, con alle spalle indimenticabili campionati in serie A2 e uno addirittura in serie A1. La squadra di Ronny Brienza è stata ripescata dopo la retrocessione della passata stagione in serie C, ma è reduce da una doppietta in Coppa Toscana contro San Giovanni Valdarno e soprattutto contro la corazzata P.F. Firenze.



Un battesimo di fuoco insomma per il quintetto affidato alle cure di coach Luca Faragli che nell’ultimo test precampionato s’è sbarazzato agevolmente dell’Etrusca San Miniato, mostrando una buona condizione atletica.

«Probabilmente non siamo ancora pronte per la serie B – dice coach Faragli – dobbiamo ancora lavorare, ma partiamo per fare una bella figura. Siamo emozionati, è innegabile, ma le sensazioni sono buone. La squadra si allena con entusiasmo e con partecipazione e questo può sicuramente aiutare a nascondere alcune inevitabili lacune di inizio stagione».

Rispetto allo scorso anno non c’è più in rosa Chiara Cazzuola, che si è sistemata all’Avvenire Rifredi, mentre per questa prima di campionato sono assenti Scurti, Severini, Nalesso, Vinci e Chiara Camarri. Indisponibile anche uno dei nuovi acquisti, la livornese Francesca Picchi, nipote del leggendario Armando Picchi, che proprio nelle scorse ha deciso di mettere la sua grande esperienza al servizio del gruppo. In campo le altre debuttanti in maglia biancorossa, Maddalena Masini, arrivata dal Piombino, e Camilla Amendolea, la torre della Pielle Livorno, che prima della finalissima con la Gea ha messo insieme 24 successi di fila. Due rinforzi che torneranno utili ad una formazione che parte per conquistare la salvezza e per continuare a regalare emozioni agli appassionati tifosi.



Le convocate per la gara d’esordio: Elena Furi, Bianca Bellocchio, Giulia Camarri, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Erika Lambardi, Francesca Benedetti e Rachele Di Stano.

Il roster del Fotoamatore Florence: Stefanini, Bardi, Ciantelli, Mascio, Palchetti, Gabbrielli, Diakhate, Mortelli, Ciulli, Puccini, Consumi, Colantoni.